Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 апреля 2021 15:05

Симферополь и Севастополь 24 апреля частично останется без электричества

На Крымском полуострове идет ремонт электросетей
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Состояние электросетей на полуострове не всегда идеально.

Состояние электросетей на полуострове не всегда идеально.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ отключат свет.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Долгоруковская (Карла Либкнехта), 2-10 (чет), 1-7/4 (нечет);

ул. Александра Невского (Розы Люксембург), 7, 11, 8/1, 12/2, 16;

ул. Набережная 60-летия СССР, 32;

ул. Жуковского, 1, 3/2;

ул. Екатерининская (Карла Маркса), 17, 17/2, 17/3

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00 в

ул. Тараса Шевченко, 66

c 12.00 до 15.00

село Орлиное: ул. Переселенческая 2-36,1-17,17-А,21-23; ул. Цветочная 18-24,28,29-31,35,41,41-А,41-Б; ул. Родниковская 2-А/1,5; ул. Макарова 20-30,1-29; ул. Грушевая 2-22,1-21; ул. Комсомольская 2-14,1-15; ул. Полевая 2,28-36,1,1-А,5-Б,5-В,5-Г,5-И; пер.Солнечный 4,1

с 9.00 до 17.00

село Штурмовое: туп. Поворотный 64,35,35-А; ул. Поворотная 12,14,20,20-А,1-27; ул. Придорожная 2-10, 1-А,3-15, 21

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50