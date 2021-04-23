Симферополь и Севастополь 24 апреля частично останется без электричества

Состояние электросетей на полуострове не всегда идеально. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ отключат свет.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Долгоруковская (Карла Либкнехта), 2-10 (чет), 1-7/4 (нечет);

ул. Александра Невского (Розы Люксембург), 7, 11, 8/1, 12/2, 16;

ул. Набережная 60-летия СССР, 32;

ул. Жуковского, 1, 3/2;

ул. Екатерининская (Карла Маркса), 17, 17/2, 17/3

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00 в

ул. Тараса Шевченко, 66

c 12.00 до 15.00

село Орлиное: ул. Переселенческая 2-36,1-17,17-А,21-23; ул. Цветочная 18-24,28,29-31,35,41,41-А,41-Б; ул. Родниковская 2-А/1,5; ул. Макарова 20-30,1-29; ул. Грушевая 2-22,1-21; ул. Комсомольская 2-14,1-15; ул. Полевая 2,28-36,1,1-А,5-Б,5-В,5-Г,5-И; пер.Солнечный 4,1

с 9.00 до 17.00

село Штурмовое: туп. Поворотный 64,35,35-А; ул. Поворотная 12,14,20,20-А,1-27; ул. Придорожная 2-10, 1-А,3-15, 21

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