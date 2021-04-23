Симферополь и Севастополь 24 апреля частично останется без электричества

Состояние электросетей на полуострове не всегда идеально.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
24 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ отключат свет.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Долгоруковская (Карла Либкнехта), 2-10 (чет), 1-7/4 (нечет);
ул. Александра Невского (Розы Люксембург), 7, 11, 8/1, 12/2, 16;
ул. Набережная 60-летия СССР, 32;
ул. Жуковского, 1, 3/2;
ул. Екатерининская (Карла Маркса), 17, 17/2, 17/3
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 12.00 в
ул. Тараса Шевченко, 66
c 12.00 до 15.00
село Орлиное: ул. Переселенческая 2-36,1-17,17-А,21-23; ул. Цветочная 18-24,28,29-31,35,41,41-А,41-Б; ул. Родниковская 2-А/1,5; ул. Макарова 20-30,1-29; ул. Грушевая 2-22,1-21; ул. Комсомольская 2-14,1-15; ул. Полевая 2,28-36,1,1-А,5-Б,5-В,5-Г,5-И; пер.Солнечный 4,1
с 9.00 до 17.00
село Штурмовое: туп. Поворотный 64,35,35-А; ул. Поворотная 12,14,20,20-А,1-27; ул. Придорожная 2-10, 1-А,3-15, 21
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50