Погода в Крыму на 24 апреля: дожди и тепло до +15

Дожди наполнили Учан-Су. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 апреля на Крымском полуострове, как обещают синоптики, пройдет без природных катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность. Утром небольшой дождь; днем без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный до 11 м/с. Днем тепло до +14°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный до 12 м/с. Температура до +15°.

Вода в Черном море + 9°...11°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50