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Общество23 апреля 2021 17:34

Сделавшие прививку от коронавируса крымчане получили в подарок свежий выпуск «Комсомолки»

В центре Симферополя продолжает работать мобильный пункт вакцинации
Елена КОСТРЫКИНА
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Газеты получили все желающие

Газеты получили все желающие

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В центре Симферополя 23 апреля прошла акция Министерства здравоохранения Крыма, в рамках которой все желающие могли получить прививку от коронавируса. Сегодня вакцинация - главный и единственный способ остановить распространение ковида. Чтобы поощрить ответственных крымчан, «Комсомольская правда» вручила всем прошедшим вакцинацию свежий выпуск нашей газеты.

Акция прошла 23 апреля

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В свежем выпуске газеты «Комсомольская правда», среди прочего, собрана самая полная информация о мобильных пунктах вакцинации от коронавируса в Симферополе, а также самые свежие данные по распространению ковидом в республике.

Напомним, что из-за ремонта площади имени Ленина передвижной пункт вакцинации переехал на перекресток улиц Карла Маркса и Пушкина.

Пункт вакцинации находится на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса

Фото: Виталий ПАРУБОВ

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