Ко дню донора крымчанам предлагают сдать кровь

Кровь используют при лечении онкологий и при проведении сложных операций. Фото: Архив "КП"

К Национальному дню донора, который отмечается на этой неделе, многие медицинские и волонтерские организации республики провели немало тематических акций, сообщает «Крымская газета».

Несмотря на большое количество уже проведенных мероприятий по сдаче крови, она все равно нужна. Крымским пациентам каждый день необходимо более 25 литров.

- На сайте крымского Центра крови регулярно публикуется информация о том, кровь какой группы нужна прямо сейчас. Так, по состоянию на 19 апреля в Симферополе ждут доноров любой группы с отрицательным резус-фактором, также необходимы третья и четвертая положительная, - передает издание.

Сдать кровь можно по адресу: ул. Киевская, 37/2, шесть дней в неделю - с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00, по субботам - прием по плавающему графику.

Уточняющие вопросы по поводу графику приема можно задать по телефонам: +7 (978) 917-20-25, +7 (978) 935-51-31 или (3652) 27-61-12.

В Ялте будут рады видеть доноров с любой группой крови с отрицательным резус-фактором и обладателей четвертой положительной. Сдать кровь можно с понедельника по пятницу с 8:30 до 13:00 по адресу: ул. Свердлова, 14.

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