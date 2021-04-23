В Крыму от коронавируса привились более 3 тысяч сотрудников гостиниц и санаториев

В ближайшие майские праздники Крым планирует принять больше 1 миллиона туристов.
Фото: Александра Тимощенко
Свою прививку от коронавируса в Крыму получили больше 3 тысяч работников санаторно-курортной сферы полуострова, сообщили в пресс-службе минкурортов республики.
- Сейчас проходит централизованная вакцинация сотрудников средств размещения, более 3 тысяч уже вакцинированы, в ближайшее время получат вакцину еще не менее 4,5 тысячи человек, – отметил глава министерства Вадим Волченко.
Напомним, в ближайшие майские праздники Крым планирует принять больше 1 миллиона туристов.
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