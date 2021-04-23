В Симферополе на Ялтинском шоссе частично ограничат движение транспорта

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В Симферополе 27 апреля будет по-новому организовано дорожное движение на Ялтинском шоссе.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Крыму, ограничения будут действовать по ночам с 27 по 29 апреля от поворота на улицу Беспалова до поворота на Родниковую.

- С 20 часов вторника до семи часов утра ремонтные работы будут выполняться по правой стороне дороги. На это время легковой и общественный транспорт будет двигаться по реверсивной схеме, - говорится в сообщении.

На левой стороне дороги работы будут выполняться в дневное время. Полностью движение будет восстановлено в четверг, 29 апреля, в 7 утра.

Напомним, 26 апреля в Симферополе будет ограничено движение в связи мероприятием в честь 35-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС.

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