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Общество24 апреля 2021 10:37

В Крыму зарегистрировали 105 случаев коронавируса

16 человек переносят болезнь без симптомов
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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На утро все лабораториях республики на коронавирус было обследовано 2575 человек

На утро все лабораториях республики на коронавирус было обследовано 2575 человек

Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 105 новых случаев коронавируса. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, 16 человек переносят болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 73 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, отметил Аксенов.

На утро все лабораториях республики на коронавирус было обследовано 2575 человек.

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