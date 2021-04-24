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Общество24 апреля 2021 11:44

Местные жители проверили готовность Крыма к курортному сезону

Десятки симферопольцев вышли на центральные улицы города
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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После шествия в соцсетях появились записи с хештегами

После шествия в соцсетях появились записи с хештегами

Перед небывалым наплывом туристов, который прогнозируют местные власти на предстоящие майские праздники, в Симферополе проверили - готов ли Крым к туристическому сезону.

Так, в центре города собралось около 30 молодых людей в черных костюмах, которые провели флешмоб в поддержку курортного сезона на полуострове. Они прошлись по центральной улицам Симферополя, строго соблюдая социальную дистанцию. В руках у крымчан были чемоданы, что вызвал еще больший интерес со стороны местных жителей.

После шествия в соцсетях появились записи с хештегами #Крым2021готов или #РуссоТуристоДобропожаловать

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