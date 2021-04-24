В Черном море закрыли проход для иностранных военных кораблей

Ограничения не будут мешать местным кораблям. Фото: Архив "КП"

С 24 апреля для иностранных военных кораблей и государственных судов закрывается доступ в три района акватории Черного моря, сообщается в документе Управления навигации и океанографии Минобороны.

Согласно информации, ограничения продляться несколько месяцев - с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября. Все это время полностью будут закрыты несколько участков: акватория вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника и территория около западной оконечности Крыма.

Однако, по информации пресс-служб Минобороны, ограничения не будут мешать местным кораблям.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50