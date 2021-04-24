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Общество24 апреля 2021 12:03

В Черном море закрыли проход для иностранных военных кораблей

Ограничения продлятся до 31 октября
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Ограничения не будут мешать местным кораблям.

Ограничения не будут мешать местным кораблям.

Фото: Архив "КП"

С 24 апреля для иностранных военных кораблей и государственных судов закрывается доступ в три района акватории Черного моря, сообщается в документе Управления навигации и океанографии Минобороны.

Согласно информации, ограничения продляться несколько месяцев - с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября. Все это время полностью будут закрыты несколько участков: акватория вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника и территория около западной оконечности Крыма.

Однако, по информации пресс-служб Минобороны, ограничения не будут мешать местным кораблям.

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