В ближайшие дни в Крыму похолодает

Сегодня на полуострове до 15 градусов тепла Фото: Архив "КП"

В ближайшие дни в Крым вновь придет непогода, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

- Ночью и утром 25, 26, 27 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки -1…-3 градуса, – ссылаются на синоптиков в ведомстве.

По прогнозам гидрометцентра, сегодня на полуострове до 15 градусов тепла.

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