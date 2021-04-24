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Общество24 апреля 2021 13:34

В ближайшие дни в Крыму похолодает

Синоптики обещают заморозки до 3 градусов со знаком минус
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Сегодня на полуострове до 15 градусов тепла

Сегодня на полуострове до 15 градусов тепла

Фото: Архив "КП"

В ближайшие дни в Крым вновь придет непогода, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

- Ночью и утром 25, 26, 27 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки -1…-3 градуса, – ссылаются на синоптиков в ведомстве.

По прогнозам гидрометцентра, сегодня на полуострове до 15 градусов тепла.

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