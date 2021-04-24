В Симферополе на выходных заработают сельскохозяйственные ярмарки

Ярмарки будут проводиться с 7 утра до 14.00 Фото: "КП" Архив

На выходных в крымской столице организовывают расширенные сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Ярмарки будут проводиться с 7 утра до 14.00. В субботу они разместятся на улице Киевской, 177, на перекрестке улиц Кечкеместкая и Б. Куна и на улице Севастопольская 80/3.

В воскресенье заглянуть на ярмарки можно будет в микрорайоне Каменка по адресу улица Крымской весны, 31 и улица Ракетная, 10.

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