Житель Симферополя угнал инвалидное кресло из местной больницы

Фото: Архив КП

В одной из больниц крымской столицы неизвестный мужчина украл инвалидную коляску за 12 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Оказалось, кресло украл 34-летний житель Симферополя. Свою вину он признал, а средство передвижения правоохранителям пришлось конфисковать и вернуть обратно в больницу.

За «угон» мужчине грозит до двух лет лишения свободы по части 1 статьи 158 УК РФ - кража. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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