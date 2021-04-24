Симферополь переходит на новые графики подачи воды

Смягчение графиков будет возможно за счет увеличения добычи воды из подземных источников Фото: Архив "КП"

Крымская столица перешла на новый график подачи воды. Теперь она будет подаваться с 6.00 до 00.00 каждый день, сообщил КП-Крым глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

Напомним, не так давно глава республики Сергей Аксенов заявлял о том, что смягчение графиков будет возможно за счет увеличения добычи воды из подземных источников.

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