В Крыму пропала рыжеволосая женщина с голубыми глазами

Наталья Шарипова. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В паблике поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым появилась еще одна ориентировка.

- Помогите найти человека. Пропала Шарипова Наталья Николаевна, 42 года (1978 года рождения), город Севастополь, - сообщили поисковики, отметив, что с 6 апреля 2021 года нет достоверной информации о ее местонахождении.

Приметы Натальи Шариповой: 165 сантиметров рост, нормальное телосложение, голубые глаза и рыжие волосы. Была одета в коричневую куртку, красный свитер и синего цвета джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50