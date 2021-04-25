Часть Симферополя и Севастополя 26 апреля останется без электричества

Свет пропадет на насколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ отключат свет.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Кечкеметская, 46-92(чет),101-105 (нечет);

пер. Бокуна, 37 (нечет); ул. Алтайская, 2 (чет);

ул. Вишневая, 106-118(чет), 105-129(нечет);

ул. Радио 2, 2/121, 1-7(нечет);

ул. Донская, 47а;

ул. Дорожная, 102-106(чет);

ул. Куйбышева, 98-118/96(чет);

ул. Молодых Подпольщиков, 70-96/118(чет), 73-109(нечет);

ул. Общественная, 33, 33а;

ул. Стрелковая, 28-38(чет), 23-41(нечет);

пер. Стрелковый, 2-22/100(чет), 1-19/98(нечет);

пер. Коллективный, 2-6(чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00 в

ул. Парковая 14-Б,14-Д

с 9.00 до 17.00

ул. Димитрова 3;

ул. Буряка 10,12;

ул. Гвардейская 4,6,5-А,3-7;

про. Средний 3,15;

ул. Инженерная 47,49;

ул. Седова 24,26;

ул. Каманина 29,31;

ул. Софьи Перовской 2,12,14,18,46,62,68,1,13,17,45-49;

ул. Центральная усадьба 2,18,1,3,45-49;

ул. Пластунская 130-а,130;

ул. Подольцева 121-145;

ул. Ревякина 32-104,17-97

село Штурмовое: туп. Поворотный 64,35,35-А; ул. Поворотная 12,14,20,20-А,1-27; ул. Придорожная 2-10, 1-А,3-15, 21

с 8.00 до 16.00

ул. Вильямса 1, 2, 4, 5-10 (д/с №83);

ул. Дарвина 2-18(чет), 5;

ул. Докучаева 2-10, 11/2, 12-18(чет);

ул. Костычева 1-19, 7-а, 7-б, 21-39(нечет);

ул. Парниковая 1-15, 17, 19, 19-а, 20, 40;

ул. Передовая 1-6, 8, 11, 14, 16, 20;

ул. Тимирязева 1, 3-18, 17-в, 20, 20-а, 23;

ул. Фруктовая 1-7, 9-51(нечет), 12, 12-а, 16-22(чет);

ул. Ботаническая 1-14;

ул. Механизаторов 1-16, 18-24(чет);

ул. Овощная 1-18, 19-а, 20-23, 26-30(чет), 38, 42, 44, 46;

бул. Трактористов 1-14;

ул. Валерия Волкова 1-44, 46, 48;

ул. Винницкая 1-36;

ул. Добровольского 1-18;

ул. Космонавта Пацаева 1-45, 48, 51;

ул. Космонавта Волкова 1-39, 41, 47, 53-59, 62, 64, 65;

ул. Нечаева 1-36, 38; ул. Глазкова 1-12, 14;

ул. Удотова 1-40;

ул. Петровского 1-42;

ул. Соколова 1-24; 26, 27, 30-а, 31, 32, 34, 37, 39, 39-а, 42, 43

с 11.00 до 17.00

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