Часть Симферополя и Севастополя 26 апреля останется без электричества

Свет пропадет на насколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
26 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ отключат свет.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Кечкеметская, 46-92(чет),101-105 (нечет);
пер. Бокуна, 37 (нечет); ул. Алтайская, 2 (чет);
ул. Вишневая, 106-118(чет), 105-129(нечет);
ул. Радио 2, 2/121, 1-7(нечет);
ул. Донская, 47а;
ул. Дорожная, 102-106(чет);
ул. Куйбышева, 98-118/96(чет);
ул. Молодых Подпольщиков, 70-96/118(чет), 73-109(нечет);
ул. Общественная, 33, 33а;
ул. Стрелковая, 28-38(чет), 23-41(нечет);
пер. Стрелковый, 2-22/100(чет), 1-19/98(нечет);
пер. Коллективный, 2-6(чет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 12.00 в
ул. Парковая 14-Б,14-Д
с 9.00 до 17.00
ул. Димитрова 3;
ул. Буряка 10,12;
ул. Гвардейская 4,6,5-А,3-7;
про. Средний 3,15;
ул. Инженерная 47,49;
ул. Седова 24,26;
ул. Каманина 29,31;
ул. Софьи Перовской 2,12,14,18,46,62,68,1,13,17,45-49;
ул. Центральная усадьба 2,18,1,3,45-49;
ул. Пластунская 130-а,130;
ул. Подольцева 121-145;
ул. Ревякина 32-104,17-97
село Штурмовое: туп. Поворотный 64,35,35-А; ул. Поворотная 12,14,20,20-А,1-27; ул. Придорожная 2-10, 1-А,3-15, 21
с 8.00 до 16.00
ул. Вильямса 1, 2, 4, 5-10 (д/с №83);
ул. Дарвина 2-18(чет), 5;
ул. Докучаева 2-10, 11/2, 12-18(чет);
ул. Костычева 1-19, 7-а, 7-б, 21-39(нечет);
ул. Парниковая 1-15, 17, 19, 19-а, 20, 40;
ул. Передовая 1-6, 8, 11, 14, 16, 20;
ул. Тимирязева 1, 3-18, 17-в, 20, 20-а, 23;
ул. Фруктовая 1-7, 9-51(нечет), 12, 12-а, 16-22(чет);
ул. Ботаническая 1-14;
ул. Механизаторов 1-16, 18-24(чет);
ул. Овощная 1-18, 19-а, 20-23, 26-30(чет), 38, 42, 44, 46;
бул. Трактористов 1-14;
ул. Валерия Волкова 1-44, 46, 48;
ул. Винницкая 1-36;
ул. Добровольского 1-18;
ул. Космонавта Пацаева 1-45, 48, 51;
ул. Космонавта Волкова 1-39, 41, 47, 53-59, 62, 64, 65;
ул. Нечаева 1-36, 38; ул. Глазкова 1-12, 14;
ул. Удотова 1-40;
ул. Петровского 1-42;
ул. Соколова 1-24; 26, 27, 30-а, 31, 32, 34, 37, 39, 39-а, 42, 43
с 11.00 до 17.00
село Терновка - полностью
село Родное - полностью
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50