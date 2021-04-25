Хроники коронавируса: В Крыму за сутки заболели 104 человека

Вчера в лабораториях Республики тест на коронавирус прошли 3025 человек

В Крыму за сутки коронавирусом заболели 104 человека, из них 16 пациентов не чувствовали никаких симптомов.

- Из общего количества заболевших 72 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Вчера в лабораториях Республики тест на коронавирус прошли 3025 человек. За сутки выздоровел 21 человек, а с начала пандемии — больше 37 тысяч.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50