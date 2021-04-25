Смертельная авария в Симферополе: Водитель «Лады» погиб на месте

Фото: МЧС КРыма

В Симферополе лоб в лоб столкнулись две легковушки — водитель одного из автомобилей погиб на месте, еще трое получили различные травмы.

ДТП случилось около 23.00 на объездной трассе города. «Лада Калина » на полном ходу в лоб врезалась в Hyundai Solaris — водитель «Лады» погиб на месте, а пассажиров Hyundai Solaris зажало в салоне. Прибывшие на место аварии спасатели вынуждены были с помощью спецсредств освобождать людей.

Пострадавших на «скорой» увезли в больницу, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

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