«Артек» в этом году планирует принять больше 32 тысяч детей

Фото: сайт "Артека"

В Международном детском центре «Артек» началась пятая смена — всего в этом году их будет 15 по 21 дню.

Несмотря на эпидемиологическую обстановку, в этом году в «Артек» планирует принять больше 32 тысяч детей.

- За этот год мы планируем принять 32 380 детей. Мы уже достаточно успешно отработали четыре смены, и вот началась пятая. В ней 2505 человек, - рассказал директор МДЦ Константин Федоренко.

При этом он подчеркнул, что в лагере соблюдаются все необходимые меры для борьбы с коронавирусом. В частности, власти выделили так называемый «зеленый коридор» для детей: аэропорт-автовокзал-железнодорожный вокзал.

- Мы там обеспечиваем безопасность приезда детей. Кроме того, у нас действует четырехпороговый входной медицинский контроль. Врачи «Артека», минздрава дают оценку физического состояния, и с учетом их мнения принимаем решение о зачислении ребенка в смену, - отметил руководитель центра.

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