Глава Крыма поучаствовал во всероссийском субботнике

Фото: Фейсбук Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов и премьер Республики Юрий Гоцанюк приняли участие во всероссийской субботнике, который прошел 24 апреля.

На набережной Салгира в Симферополе они высадили крымскую сосну и клен.

- Рад присоединиться ко Всероссийскому субботнику и внести свой вклад в чистоту и экологию Крыма. Подобная акция – замечательная возможность сделать жизнь каждого из нас немного лучше. Благодарю всех крымчан, кто вышел сегодня на уборку своих городов и населенных пунктов! - отметил Глава Крыма.

Всего в всероссийском субботнике приняли участие около 30 тысяч крымчан.

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