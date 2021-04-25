Часть Симферополя осталась без воды из-за аварии

Фото: "Вода Крыма"

Из-за аварии на сетях в нескольких районах Симферополя сегодня ограничат водоснабжение, сообщает «Вода Крыма».

- В связи с повреждением по адресу Симферополь. ул. Калинина,24, 25 апреля ограничено водоснабжение по адресам: ул.Калинина,ул.Павленко,ул.Спера,ул.Дзюбанова, ул.Жигалиной (частично), ул.Авиационная (частично), ул.Лексина, ул.Эскадронная, ул.Аллейная, ул.Металлистов, а также прилегающие улицы, - говорится в сообщении предприятия.

Работы планируют завершить в кратчайшие сроки.

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