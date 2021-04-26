Погода в Крыму на 26 апреля: без осадков и тепло до +14

В Севастополе днем тепло до +15°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 апреля на Крымском полуострове синоптики обещают утром в степных и предгорных районах заморозки до -3°, в силе штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Температура воздуха днем до +16°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северный до 11 м/с. Днем тепло до +15°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 13 м/с. Днем тепло до +17°.

Температура воды в Черном море +10…12°.

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