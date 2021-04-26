В Крыму ищут 58-летнего мужчину

Сергей Литовченко. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на жителя Джанкойского района.

- Помогите найти человека. Пропал Литовченко Сергей Иванович, 58 лет (1962 года рождения), село Комсомольское, Джанкойский район, Республика Крым, - сообщают поисковики, отмечая, что мужчина 15 апреля 2021 года ушел из дома в неизвестном направлении.

Приметы Сергея Литовченко: 170 сантиметров рост, нормальное телосложение, карие глаза и русые волосы. Пропавший был одет в куртку и туфли черного цвета, фиолетовые штаны.

Всех, кто располагает информацией о крымчанине, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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