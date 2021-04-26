В Крыму открыли авиасообщение с Волгоградом

Стоимость билета будет находится в пределах четырех тысяч рублей Фото: Архив "КП"

25 апреля открылся сезон полетов между Симферополем и Волгоградом. Теперь в город – герой можно будет без пересадок улететь из Крыма, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда.

Авиасообщение начало работать в воскресенье, когда вечером из Крыма вылетел борт N4 024 авиакомпании «Северный ветер» и приземлился в международном аэропорту «Гумрак» в 18:40 по московскому времени.

Согласно онлайн-табло, ближайший рейс будет 28 апреля. Самолет вылетит из Волгограда и через час и 45 минут приземлится на полуострове. Улететь в город-герой можно будет два раза в неделю, а стоимость билета будет находится в пределах четырех тысяч рублей.

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