За сутки в Крыму зарегистрировали 98 случаев коронавируса

Всего с начала пандемии выздоровело 37 094 Фото: Александра Тимощенко

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 98 случаев коронавируса. Вместе с ними 7 человек переносят болезнь без симптомов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Из общего количества заболевших 78 выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил Аксенов.

На утро 26 апреля в лабораториях полуострова на коронавирусную инфекцию обследовали 1671 человек. Всего с начала пандемии выздоровело 37 094, за последние сутки – 5 человек.

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