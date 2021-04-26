Крымчане сами могут выбрать место для благоустройства в своем городе

По интересующим вопросам можно обратиться на «горячую линю». Фото: Елена ЛЕЛЮК

Жители полуострова могут самостоятельно выбрать, какие территории городов республики в 2022 году будут благоустраивать, сообщили в пресс-службе правительства РК. Для этого необходимо принять участие в опросе на портале.

Для удобства крымчан запустили общефедеральную рейтинговую платформу, где представлены все возможные территории для благоустройства. Для регистрации нужно указать номер телефона или войти через портал «Госуслуги».

В список территорий, которые будут благоустраивать, попадут те проекты, которые наберут большее количество голосов. Сейчас представлено 47 зон для возможного благоустройства.

Сроки голосования: с 26 апреля по 30 мая.

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