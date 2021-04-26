Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 апреля 2021 10:52

Крымчане сами могут выбрать место для благоустройства в своем городе

Проголосовать можно за одну из 47 территорий
Елизавета КВАЧКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
По интересующим вопросам можно обратиться на «горячую линю».

По интересующим вопросам можно обратиться на «горячую линю».

Фото: Елена ЛЕЛЮК

Жители полуострова могут самостоятельно выбрать, какие территории городов республики в 2022 году будут благоустраивать, сообщили в пресс-службе правительства РК. Для этого необходимо принять участие в опросе на портале.

Для удобства крымчан запустили общефедеральную рейтинговую платформу, где представлены все возможные территории для благоустройства. Для регистрации нужно указать номер телефона или войти через портал «Госуслуги».

В список территорий, которые будут благоустраивать, попадут те проекты, которые наберут большее количество голосов. Сейчас представлено 47 зон для возможного благоустройства.

Сроки голосования: с 26 апреля по 30 мая.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50