В водохранилищах Симферополя накоплено 11 миллионов кубометров воды

Запасов воды хватит на 8 месяцев Фото: Анна КИРИЕНКО

В трех водохранилищах Симферополя накоплено 11 миллионов кубометров воды. Об этом на брифинге по водоснабжению сообщила вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.

- В Симферопольском водохранилище 17% от полезного объема, в Аянском — 91%, в Партизанском — 26%. Допустимо использовать почти 11 миллионов кубометров воды, - отметила она.

За неделю притоки составили 1,2 миллиона кубометров при расходе в 360 тысяч. Для обеспечения Симферополя водой по графику с 6 утра до полуночи необходимо около 130 тысяч кубометров воды.

- При таких же притоках, которые идут на сегодняшний день, нам на 8 месяцев водных запасов достаточно, - считает Маслова. - Мы уверены, что с учетом притоков в водохранилища и использования воды из артезианских скважин, сможем снять через какое-то время Симферополь с режимного водообеспечения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50