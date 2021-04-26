Аксенов выразил слова благодарности ликвидаторам аварии на ЧАЭС

Авария на ЧАЭС – разрушение 26 апреля 1986 года реактора четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной около города Припять. Фото: Архив "КП"

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Последствия страшной трагедии, произошедшей 26 апреля 1986 года на ЧАЭС, устраняло более 600 тысяч человек. Эти люди стали героями, проявив профессионализм и мужество в спасении человеческих жизней.

- Авария на Чернобыльской атомной электростанции стала самой страшной техногенной катастрофой в истории человечества. Радиоактивному загрязнению подверглись огромные территории России, Украины, Белоруссии, пострадали миллионы людей, – написал Аксенов.

Он отметил, что все участники помогли предотвратить более катастрофический сценарий и спасли много человеческих жизней.

- Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! Низкий поклон за ваш подвиг! – добавил глава республики.

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