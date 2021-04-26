Ялта накопила 75% от необходимого объема воды

Ялта накопила три четверти от необходимого объема воды Фото: Анна КИРИЕНКО

В водохранилищах Ялты накоплено 75% от необходимого для бесперебойной подачи объема воды - более 15 миллионов кубометров. Притоки постепенно уменьшаются, расходы растут.

- В Загорском водохранилище накоплено 34% от объема, в Счастливенском — 73%, - сообщила на брифинге по водоснабжению вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.- Расходы растут, что, в первую очередь, связано с наполнением города туристами.

Расходы воды увеличились до 60 тысяч кубометров в сутки, из которых 20 тысяч поступают из водохранилищ. Горные источники постепенно «засыпают»: Хаста-Баш дает 20 тысяч кубометров воды всутки, столько же поступает из Массандовского водопада, Уч-Коша и Могаби.

Напомним, для круглосуточного обеспечения в курортный сезон Ялте необходим 21 миллион кубометров воды.

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