В Алуште сохраняется дефицит воды

Алушта входит в курортный сезон с большим вододефицитом Фото: Анна КИРИЕНКО

Ситуация с водообеспечением Алушты остается напряженной. Запасы в Изобильненском водохранилище не увеличиваются и составляют 2,5 миллиона кубометров, или 28% от полезного объема.

- 205 тысяч кубометров поступило за неделю, расход составил 31 тысячу, - сообщила на брифинге по водоснабжению вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.

Альтернативные источники дают возможность подключать воду с 6 до 8 утра и с 19 до 22 часов вечером.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50