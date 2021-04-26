Каждый год на ремонт симферопольских дорог будут тратить 3 миллиарда рублей

В первую очередь отремонтируют подъезды к важным социальным объектам (школам, детсадам и больницам). Фото: Архив "КП"

На капитальный ремонт дорог в Симферополе ежегодно будут выделять не менее 3 миллиардов рублей. Об этом вице-премьер РК Евгений Кабанов заявил журналистам в понедельник.

По словам чиновника, общая протяженность дорог в Симферополе – более 800 километров. В течение трех-четырех лет дороги города планируют привести в нормативное состояние.

- В крымской столице приступили к массовому капитальному ремонту дорог. В 2021 году на эти цели правительством РФ выделена беспрецедентная сумма – более 3,5 миллиардов рублей, – рассказал Кабанов.

Согласно разработанной программе, сначала ремонт сделают на подъездах к школам, детским дам и больницам. Далее – починят дороги на основных улицах и в частном секторе.

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