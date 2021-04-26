Водная инспекция проверит трубы Южного берега Крыма

Инспекция с помщью телесокпического робота проверяет трубы изнутри Фото: Архив "КП"

Водная инспекция ГУП «Вода Крыма» перемещается с проверками на Южный берег Крыма. Об этом на брифинге по водоснабжению сообщила вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.

- Работа поставлена на регулярную основу не только в Симферополе, но и проверки ждут всех абонентов на Южном берегу Крыма, и, наверное, жители увидели что машина доехала и в их регион, - отметила вице-премьер.

За неделю водная инспекция провела проверки в Симферополе и Алуште, выявила 3 факта самовольной врезки в сеть водоснабжения и 1 в канализационную сеть. На пользователей составили протоколы и выписали штраф.

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