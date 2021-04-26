Крупную аварию на водоводе в Симферополь до сих пор не устранили

Воду в пригород подвезут в цистернах Фото: "КП" Архив

Крупную аварию на 5-километровом водоводе от насосной станции «Веселое» до сих пор не устранили. Без воды остаются пригородные поселки Богдановка, совхоз им. Дзержинского и Мирный.

- В данное время продолжаются работы по ликвидации аварии на ВНС Веселое, - сообщила на брифинге по водоснабжению вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова. - Достаточно сложная авария, в 10 утра 25 апреля устранили первый порыв и уже через час авария произошла на другом участке.

Воду в поселки будут подвозить по графику и адресам: совхоз Дзержинского на ул. Светлая, Виноградная, Таврическая, Ягодная, Богдановка на улицах Совхозная-Зеленая, Совхозная-Строителей, Совхозная-Кузнечная, Стадионная.

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