Россияне хотят провести майские на юге: продажи билетов взлетели в 5 раз

Продлить выходные предложила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Цель – сохранить стабильную эпидемиологическую обстановку в РФ. Фото: Архив "КП"

Количество людей, которые хотят провести майские праздники на юге России, увеличилось в 5 раз, о чем говорят взлетевшие продажи билетов.

Как сообщило «РИА Новости», вывод сделан по данным одного из крупных авиагрегаторов. Продажи билетов подскочили после заявления президента Владимира Путина о продлении майских выходных.

Большей популярностью пользуются рейсы в курортные города Краснодарского края, Крыма и Кавказа.

- Самый высокий спрос зафиксирован на Геленджик – он увеличился на 97,65%. Далее по популярности Кавказские Минеральные Воды – плюс 94,48%. На третьем месте Симферополь – плюс 76,74%. Завершают пятерку лидеров Сочи – на 72,22%, Краснодар – на 70,65%. Также существенный приток гостей ожидается в Анапе – на 61,52% и Ростове-на-Дону – на 52,44%, – передает СМИ.

В Роспотребнадзоре отметили, что россиянам длинные выходные лучше провести вместе с семьей, избегая массовых мероприятий.

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