Отопительный сезон во всех регионах Крыма завершат к 1 мая

В 4 регионах Крыма продолжают топить батареи
Фото: "КП" Архив
Отопительный сезон в Крыму окончательно закроют к 1 мая. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Сергей Донец.
- Из 25 муниципальных образований в 21 закрыли отопительный сезон, - отметил он.
Подача тепла продолжается в Белогорском, Кировском, Нижнегорском, Первомайском районах. С учетом прогноза погоды и среднесуточных температурных показателей отопительный сезон в этих муниципалитетах завершат к 1 мая.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50