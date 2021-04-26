Отопительный сезон во всех регионах Крыма завершат к 1 мая

В 4 регионах Крыма продолжают топить батареи Фото: "КП" Архив

Отопительный сезон в Крыму окончательно закроют к 1 мая. Об этом сообщил министр ЖКХ республики Сергей Донец.

- Из 25 муниципальных образований в 21 закрыли отопительный сезон, - отметил он.

Подача тепла продолжается в Белогорском, Кировском, Нижнегорском, Первомайском районах. С учетом прогноза погоды и среднесуточных температурных показателей отопительный сезон в этих муниципалитетах завершат к 1 мая.

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