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Общество26 апреля 2021 14:21

Инспекторы Минприроды Крыма застали ассенизатора за сливом нечистот в поле

Машину хотят конфисковать
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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За слив канализационных нечистот могут конфисковать автоцистерну

За слив канализационных нечистот могут конфисковать автоцистерну

Фото: Архив "КП"

Инспекторы Минприроды Крыма застали водителя ассенизаторской машины за сливом нечистот в поле. Об этом сообщила замминистра природных ресурсов Ольга Славгородская.

- Вопиющий случай - факт слива на почву отходов из ассенизаторской машины в селе Береговое города Феодосия, - отметила она. - Нечистоты сливали на окраине села в степной зоне.

Собственник транспорта уже установлен, назначена экспертиза нанесения вреда окружающей среде. Штраф на водителя, как на физическое лицо, будет небольшой. Но автомобиль как орудие правонарушения, подлежит изъятию с последующей конфискацией через суд.

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