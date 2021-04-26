Инспекторы Минприроды Крыма застали ассенизатора за сливом нечистот в поле

За слив канализационных нечистот могут конфисковать автоцистерну Фото: Архив "КП"

Инспекторы Минприроды Крыма застали водителя ассенизаторской машины за сливом нечистот в поле. Об этом сообщила замминистра природных ресурсов Ольга Славгородская.

- Вопиющий случай - факт слива на почву отходов из ассенизаторской машины в селе Береговое города Феодосия, - отметила она. - Нечистоты сливали на окраине села в степной зоне.

Собственник транспорта уже установлен, назначена экспертиза нанесения вреда окружающей среде. Штраф на водителя, как на физическое лицо, будет небольшой. Но автомобиль как орудие правонарушения, подлежит изъятию с последующей конфискацией через суд.

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