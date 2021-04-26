Туристам в этом году станут доступны железнодорожные круизы в Крым

ТК «Гранд Сервис Экспресс» образована в 2002 году и стала первой в России частной транспортной компанией, получившей лицензию на право перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. Фото: Анна КИРИЕНКО

Железнодорожные круизы должны сделать туристические объекты и маршруты республики более доступными и известными.

Как сообщил «ForPost», чтобы создать благоприятные условия для развития туризма в Крыму, власти полуострова и транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» подписали соглашение.

- Компания планирует запуск турмаршрутов в текущем году по направлениям курсирующих поездов «Таврия», а также специальных туристических ж/д круизов в период с октября по май по тематическим маршрутам – эно-гастрономический, экологический и молодежный формат путешествий, – цитирует издание пресс-службу «Гранд сервис экспресс».

Также во время путешествий для туристов будет доступно экскурсионное сопровождение.

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