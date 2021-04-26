Исследования показали, что в Азовском море есть пресная вода

По словам вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, исследованием потенциала вод под Азовским морем занимается одна из ведущих компаний РФ Фото: Архив "КП"

Потенциал вод под Азовским морем находится на стадии изучения. По планам, именно за счет них будет снабжаться полуостров и это решит проблему нехватки пресной воды за последние годы.

Первичные исследования в Азовском море показали, что там есть пресная вода, однако процесс ее добычи определят в июне, передает слова главы Крыма Сергея Аксенова «ТАСС».

- Работы идут. У нас ориентировочно в июне [будет] уже понимание полностью, какая перспектива разработки в Азовском море. Первые исследования показывают - да, есть там палеорусла реки Дон. Какого качества вода, какой дебит она будет давать, никто пока не знает, – цитирует ведомство Аксенова.

Он уточнил, что воды достаточно, но главное – ее качество.

- Насколько она употребима сегодня для приготовления пищи и для подачи в систему водоснабжения. Надо пройти исследования. Там дальше будет видно, – добавил глава республики.

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