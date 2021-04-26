Власти Киева определили судьбу Северо-Крымского канала

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил, что водная блокада Крыма со стороны Украины нарушает европейские и международные конвенции. Фото: Архив "КП"

Северо-Крымский канал, по которому в Крым до 2014 года подавалась днепровская вода, теперь в подчинении министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Использовать его будут только для водоснабжения аграриев Херсонщины. Об этом заявил глава Минагрополитики Роман Лещенко.

Более 80% водных потребностей Крыма до 2014 года обеспечивал Северо-Крымский канал. После присоединения Крыма к России власти Украины его перекрыли.

- Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики… Он пока используется только для орошения и обеспечения водой аграриев Херсонщины, – цитируют Лещенко украинские СМИ.

Он добавил, что подача воды в Крым по этому каналу более не планируется. Переподчинение провели согласно реализации национального пилотного проекта орошения и мелиорации. Любые другие причины, которые могут приписать смене управления, – безосновательны.

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