Эксперт объяснил, почему в крымских водохранилищах нет воды

Максимальный приток водохранилища может быть летом Фото: Архив "КП"

После многочисленных дождей и снегопадов в водохранилищах Крыма так и не прибавилось воды. Хоть осадки были обильные, но воды как не было, так и нет. Причиной такой наполняемости может быть то, что порции талых вод ушли за период трехлетней засухи, сообщил старший преподаватель факультета водных ресурсов и энергетики Академии строительства и архитектуры КФУ Анатолий Копачевский.

Как сообщает ForPost, после дождей водохранилища в Севастополе наполнились, а вот в Симферополе и Белогорске уровень воды почти не изменился. По словам эксперта, все дело в том, что где и в каком количестве выпадают осадки, а также то, что на дне водоема могут быть трещины.

- Если на Ай-Петри и главной гряде выпали обильные снега в феврале, то, соответственно, они по крутым склонам максимально быстро подпитали именно Чернореченское водохранилище. Если говорить про Симферопольское [водохранилище], то оно удалено географически от склонов гор, - отметил Копачевский.

Как отмечает эксперт, отчаиваться пока рано. Максимальный приток водохранилища на полуострове еще возможен, так как полноценное тепло в Крыму еще не наступило, в горах и предгорьях еще случаются заморозки, поэтому вода не поступает в водоемы.

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