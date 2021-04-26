Ливадийский дворец в Крыму принял в дар 100 картин Бернштейна

Эммануил Бернштейн – советский художник, график, иллюстратор, архитектор, член Союза художников СССР, Союза архитекторов СССР. Фото: Архив "КП"

Сотню картин из крымской серии художника Эммануила Бернштейна передали Ливадийскому дворцу. Работы ранее находились в разных коллекциях и впервые собраны в одном месте, сообщил в ходе церемонии президент фестиваля «Дорога на Ялту» Андрей Кондрашев.

- Впервые вся крымская серия собрана вместе, а раньше находилась по частям у разных коллекционеров, – сказал Кондрашев.

По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, в картинах Бернштейна можно узнать улицы городов полуострова – Бахчисарая и Гурзуфа. Он отметил, что в России немало заинтересованных людей, которые помнят о культурном наследии и традициях.

- На самом деле большая ценность, что эта коллекция будет находиться в Ливадийском дворце, что молодежь и гости Крыма смогут познакомиться с работами, – сказал глава республики.

По словам министра культуры Крыма Арины Новосельской, «великолепная коллекция» картин известного художника теперь будет выставлена в музыкальном зале Ливадийского дворца.

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