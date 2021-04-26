В Севастополе прошла парусная регата «Русская весна– 2021»

В Севастопольской бухте прошли четыре гонки. Фото: Владимир Пасякин

На выходных в Севастополе завершилась традиционная парусная регата «Русская весна – 2021», которая была посвящена седьмой годовщине воссоединению Крыма и Севастополя с Россией.

Как передает «Крымская газета», на Графской пристани построились экипажи сразу одиннадцати яхт, а позже под звуки духового оркестра состоялось торжественное открытие парусной регаты.

В Севастопольской бухте прошли четыре гонки, поэтому спортивная борьба была по-настоящему острой, а погода - благоприятной. В сражениях победила яхта под номером №3, в составе экипажа которой был командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. «Серебро» получил экипаж, куда вошел губернатор Севастополя Михаил Развожаев, а третье место занял экипаж, куда вошел представитель Совфрахта.

Открытие мероприятия и награждение победителя и призеров проходили на Графской пристани. Награды вручали глава Крыма Сергея Аксенова, герой России вице-адмирал Олег Белавенцев, Валерий Зубков.

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