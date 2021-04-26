Симферополь и Севастополь 27 апреля частично останется без электричества

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 апреля в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ не будет электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Гоголя, 22-38;

ул. Достлук, 29, 31;

ул. Сабрие-Эреджеповой, 9-21(нечет);

ул. Алим Азамат, 17-41

микрорайон Каменка – садовые товарищества «Сельский строитель»,

«Связист» («Телефонист»), «Химик», «Сегмент», «Машиностроитель», «Троянда»

ул. Бородина - ИП «Арден»

в районе ул. Дерюгиной СКС КГЦДФИ, ООО «Авто-Юг»

район Луговое-2: ул.Вологодская, ул.Астраханская, ул.Красноярская, ул.Томская, ул.Костромская, ул.Ярославская, пер.Абдуллы Балича, ул.Архангельская, ул.Калининградская, ул.Новгородская, пер.Биляла Мамбетова, пер.Акима Джемилёва, ул.Иркутская, ул.Белгородская

СНТСН «Сосновый бор»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

село Передовое: пер. Ивовый 2-16, 3-11; пер. Далекий 2-4, 1-3; пер. Нагорный 6-А; ул. Минчугова 2-60, 1-59; пер. Южный 2-8,7; ул. Прудовая 2-14, 18, 22-28, 32, 1-11, 15-17, 25; ул. Хромченко 2,1; ул. Приклубная 2-6, 1-9; ул. Фронтовая 2-а, 2-10, 1-17; ул. Табаководов 2-30, 40-46, 1-35, 41-49, 53; ул. Новая 24-26, 21-а, 21; ул. Магсумова 2-6, 34-36, 1-37

с 9.00 до 14.00

ул. Кесаева 2, 6-А, 10, 10-А, 12, 12-А, 14-В, 18, 18-А; ул. Маячная 38-В

с 9.00 до 17.00

пр. Октябрьской Революции 42, 25;

ул. Адмирала Юмашева 12, 14;

ул. Кесаева 4;

ул. Тараса Шевченко 21;

ул. Пластунская 130-а, 130;

ул. Подольцева 121-145;

ул. Ревякина 32-104, 17-97

село Штурмовое: туп. Поворотный 64, 35, 35-А; ул. Поворотная 12-14,20,20-А,1-27; ул. Придорожная 2-10, 1-А, 3-15, 21

с 10.00 до 17.00 часов

ул. Адмирала Владимирского 9-13;

ул. Катерная 2-6,10;

ул. Херсонская 2-12,1-9

с 11.00 до 17.00

село Терновка, село Родное - полностью

с 8.00 до 17.00

село Орлиное: ресторан «Шалаш», Храм Воскресения Христова

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