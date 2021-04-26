Мобильные пункты вакцинации будут приезжать в поселки Крыма

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Крыму начали работать в 5 городах республики Фото: Архив "КП"

Крымские власти планируют разработать систему, при которой мобильные пункты вакцинации будут выезжать в населенные пункты и поселки, сообщила заместитель председателя Совета министров Крыма Елена Романовская.

Как отметила министр труда и социальной защиты в эфире телеканала «Крым 24», такая система нужна для того, чтобы каждый желающий смог получить прививку.

- Радует то, что спрос у населения все выше и выше на вакцинацию. Мы сделаем все для того, чтобы человеку не пришлось ехать за несколько километров делать вакцину, а сегодня отрабатываем с главами администраций, чтобы мобильные пункты вакцинации могли выезжать в определенные села, предприятия, –отметила Романовская.

Напомним, мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Крыму начали работать в 5 городах. Они уже работают в Джанкое, Армянске, Евпатории, Керчи и Севастополе.

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