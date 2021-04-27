Погода в Крыму на 27 апреля: без осадков и тепло до +17

На полуострове вполне уютный вторник. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 апреля на Крымском полуострове вполне комфортный день, да и осадков не ожидается.

- В Симферополе переменная облачность. Ветер юго-восточный до 4 м/c. Температура воздуха днем до + 17°, - сообщили крымские синоптики.

В Севастополе облачно с прояснениями, юго-восточный ветер до 7 м/с. Днем тепло до + 14°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Ветер восточный до 3 м/c. Днем тепло до + 15°C.

Температура воды в Черном море +10…12°.

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