Задержан житель Крыма, сдавший на металлолом угнанную машину

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Фото: Архив "КП"

Полиция Симферопольского района задержала злоумышленника, который в прошлом году украл машину, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В марте 2020 года в полицию обратился мужчина из села Перово и сообщил, что у него угнали автомобиль, который он припарковал рядом с домом.

Сотрудники полиции сумели отыскать преступника. Похититель рассказал, что для угона машины взломал замок, а после сдал ее на металлолом.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое может получить вор – 6 лет лишения свободы. Сейчас нарушитель находится под подпиской о невыезде.

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