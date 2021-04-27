В Кировском районе Крыма «ВАЗ» въехал в дерево

Без помощи спасателей не обошлось. Фото: Архив "КП"

В Кировском районе Крыма вечером 26 апреля легковой автомобиль врезался в дерево, в результате пострадало два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Сообщение о том, что в селе Орехово произошла авария, поступило в 17 часов 18 минут. Из-за столкновения с деревом машину сильно помяло.

- Прибывшие на место ДТП спасатели выяснили, что водитель авто «ВАЗ-2106» не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево. Мужчина оказался зажат в салоне, – говорится в сообщении.

Медицинская помощь оказалась нужна как водителю, так и пассажиру авто. С помощью специального оборудования им помогли выбраться из машины и доставили в районную больницу.

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