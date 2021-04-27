Крымская прокуратура нашла нарушения в строительстве домов на пляже села Витино

Фото: Виктория Билан

Крымская прокуратура проверила, законно ли строятся домики на пляже села Витино в Сакском районе.

В отношении чиновников администрации Молочненского сельского поселения надзорное ведомство просит возбудить уголовное дело по статье о халатности.

- Должностные лица местной администрации, достоверно зная о том, что предпринимателем выполняются работы по монтажу строений, не предусмотренных договором (договор о благоустройстве муниципального пляжа), мер, направленных на пресечение незаконного строительства, своевременно не приняли, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Сакский прокурор направил материалы проверки в следственные органы, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Также в прокуратуре отметили, что арендатор пляжа с середины января начал устанавливать монолитные железобетонные плиты, на которых в дальнейшем построили 14 деревянных строений. Эти работы были проведены вопреки положениям договора. Кроме того, они нарушали требования и правила благоустройства и санитарного содержания территорий населенных пунктов муниципалитета, согласно которым такие строения должны быть на расстоянии не менее 100 метров от уреза воды. Деревянные дома стоят ближе.

Кроме того, в надзорном ведомстве установили, что местная администрация оставила без внимания факты ограничения доступа к воде. Помимо этого, пользователь пляжа складировал отходы в водоохранной зоне, также там отсутствовала система отведения ливневых вод.

Ранее глава администрации Сакского района Михаил Слободяник сообщил, что стройка на пляже пока остановлена.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50