Проект «Сводный отряд здоровья» в Ялте закончил работу

Почти месяц около 50 медиков, лаборанты, водители спецтранспорта Федерального медико-биологического агентства жили вдали от своего дома, чтобы провести диспансеризацию жителей южного Крыма. Фото: Александра Тимощенко

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» 29 марта стартовал проект Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) «Сводный отряд здоровья», в который вошли врачи подведомственных ФМБА России медицинских подразделений.

Как сообщает «Крымская газета», обследования и консультации проводили хирурги, урологи, гинекологи, офтальмологи, эндокринологи, отоларингологи, терапевты, кардиологи, неврологи и педиатры.

- Сводный отряд оборудован экспресс-лабораторией (клинический и биохимический анализы крови готовятся в течение часа), а также маммографом, аппаратом УЗИ и рентгенографическим, – передает СМИ.

Главная задача отряда – провести диагностические мероприятия для наибольшего количества жителей Ялты, чтобы предупредить развитие онкологий, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и туберкулеза.

К сожалению, места для того, чтобы обследовать всех желающих, не хватило. Для обслуживания большого количества пациентов нужна полноценная амбулатория и фельдшерско-акушерские пункты. Однако специалисты успели проконсультировать около семи тысяч пациентов.

- Было выполнено 1917 флюорографических и около 2000 ультразвуковых, 1320 маммографических исследований, 1650 обращений зафиксировано по детям. Около 120 человек направлены на плановую диспансеризацию, 16 человек госпитализированы в Ливадийскую больницу, – передает издание.

Сейчас отряд заканчивает свою работу, которую возобновит уже осенью.

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