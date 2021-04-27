Зеленский планирует посетить границу Крыма с Украиной

Фото: официальная страница Владимира Зеленского на Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля планирует посетить границу с Крымом, он уже прибыл в Херсонскую область, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

- В Херсоне президент проведет совещание по ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированным Крымским полуостровом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях, - уточнили в пресс-службе.

Глава украинского государства также хочет посетить передовые позиции военных и оценить оперативную обстановку.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным «в любом месте».

Накануне Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным где угодно. Лидер РФ ранее предложил Зеленскому урегулировать конфликт на Донбассе, встретившись с лидерами ЛНР и ДНР. В ответ глава Украины заявил, что он не собирается встречаться с ними.

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