В аэропорту Симферополя приземлился самолет с неисправным шасси

У самолета сломалось шасси Фото: Архив "КП"

Во время полета пассажирский самолет Airbus A-320 пришлось экстренно посадить в аэропорту Симферополя из-за неисправного шасси, сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

Однако, как сообщили КП-Крым в пресс-службе воздушной гавани республики, все самолеты приземлились штатно и незапланированных посадок не было.

- Все самолеты, в том числе следовавшие из Москвы, 27.04 приземлились в аэропорту Симферополя в штатном режиме, - уточнили в пресс-службе.

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